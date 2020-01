Des chaussures démontables pour allier mode et écologie

Plutôt que d'acheter trois paires de chausses, mieux vaut acheter une semelle et trois corps différents. La chaussure "trois en une" consiste en la séparation de la semelle, rétractable et détachable, et de la partie supérieure. Les deux se rattachent grâce à une fermeture éclair. Le zip entre les deux parties est quasi-invisible. L'innovation permet d'avoir un grand nombre de chaussures différentes, partageant toutes la même semelle.

Changer plus facilement de paire et faire des économies

Ce sont les Italiens d'ACBC qui l'ont conçue. L'impact sur l'environnement est réduit en n'utilisant que des matériaux recyclés ou végétaux comme le cuir d'ananas.

Concept intéressant de @acbconcept : des chaussures avec semelle détachable pour avoir plusieurs paires en une. Économique. Écologique. On vient d'en parler sur #Europe1pic.twitter.com/irwGlwMboM — Anicet Mbida (@Anicet) January 17, 2020

Le prix pour les trois corps et la semelle s'élève à 250 euros, un tarif relativement abordable. Pas besoin de racheter de nouvelles chaussures si la semelle est usée, il suffit de la changer.

Un geste pour l'environnement

Un Français achète en moyenne six paires de chaussures par an. L'immense majorité est jetée sans être recyclée. C'est pourquoi de plus en plus de fabricants proposent de reprendre vos anciennes chaussures, de les recycler ou de les réparer. Un geste pour l'environnement mais pas sûr que cela fasse l'affaire des cordonniers.