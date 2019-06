Connaissez-vous le RCS, successeur du SMS ?

Indissociable de l’avènement des téléphones portables, le SMS ne va pas fort. Les Français s’en sont échangés 171 milliards l’an dernier, 15% de moins qu’en 2016. Le traditionnel texto est de plus en plus délaissé au profit des applications de messagerie instantanée, plus modernes. Pour coller à son époque, le SMS est donc contraint d'évoluer rapidement. Un nouveau format de message, poussé par Google, est en train d'être déployé.

Google offre un lifting aux SMS

Même si on s’y est habitué, force est de constater que le SMS est très rigide. Il ne permet d’envoyer des messages qu’à une seule personne à la fois. Si on veut ajouter des photos ou des vidéos, cela prend du temps et la qualité n’est pas toujours au top. Et ça, c’est parce que les messages passent par le réseau mobile. Résultat, les SMS ont été ringardisés par les applis de messagerie instantanée comme Messenger et Whatsapp qui, elles, utilisent la 4G et offrent bien plus de fonctionnalités.

Pour enrayer ce déclin, les opérateurs téléphoniques planchent depuis quelques années sur un nouveau format de message. On ne parle plus de SMS mais de RCS, abréviation de Rich Communication Services, "services de communication enrichis" en français. Sauf que les opérateurs ont été trop lents au goût de Google. Le géant américain a donc pris les devants. Il va mettre à jour, dans 24 pays, dont la France, son application Messages. Résultat, début juillet, tous les téléphones qui marchent avec Android, soit 75% des smartphones en circulation, enverront des RCS, les nouveaux SMS.

Les RCS, des SMS plus modernes

Les RCS offrent des fonctionnalités très proches de celles offertes par les applications de messagerie instantanée : conversations de groupe en temps réel, accusé de réception des messages, bulle indiquant que quelqu'un est en train d'écrire, possibilité d'envoyer des vidéos HD instantanément, des GIF, des animations… Pour y accéder, il faudra activer l'option Chat dans l'appli Messages d'Android.

Si vous avez un iPhone, tout cela doit vous sembler familier et pour cause : c'est déjà ce que propose Apple avec iMessage, son service de messagerie utilisable entre deux iPhone. Mais en réalité, même s'ils sont envoyés depuis l'application Messages de l'iPhone, les iMessages ne sont pas des SMS améliorés. Il s'agit en fait d'une messagerie instantanée. Apple l'a simplement couplée avec les SMS pour plus de lisibilité. Principale différence entre iMessage et RCS : le SMS estampillé Google n’est pas chiffré de bout en bout, contrairement à la messagerie d'Apple qui est donc plus sécurisée.

Pour autant, le SMS ne va pas totalement disparaître. Il prendra en fait le relais des RCS quand vous n’aurez pas de 4G, dans certaines lignes de métro ou dans les zones mal couvertes. Par ailleurs, Apple ne prévoit pas actuellement de passer du format SMS au format RCS pour les messages envoyés d'un iPhone vers un téléphone sous Android. Quant aux modèles de smartphones les plus anciens, ils ne supporteront pas tous ce nouveau type de messages. Le SMS continuera donc d'exister mais il sera simplement bien moins utilisé.