Concours Lépine 2025 : un casque pour assister les personnes malentendantes récompensé

La 124e édition du Concours Lépine se tenait ce vendredi soir à la Foire de Paris. Cette année le grand gagnant s'appelle Spokeo, un casque révolutionnaire qui permet aux malentendants de mieux communiquer. Cet assistant ingénieux repose sur une technologie à double conduction sonore.

Le Concours Lépine qui récompense les meilleures inventions à trouver son gagnant 2025. C'est un casque pour personne malentendante qui l'emporte face à 250 autres inventions. Pour de nombreuses personnes souffrant de problèmes d'auditions, ce casque représente une avancée significative.

"On se ressent tout en autonomie"

Casque Spokeo sur les oreilles, Jacques Foenkinos est malentendant et président de France Acouphènes. Il va conseiller l'invention aux membres de son association. "Il y en a beaucoup qui disent qu'un appareil est un signe de vieillesse. Tous les jeunes ont eu casque sur la tête, donc ça peut le faire".

Un dispositif salué par Aline, malentendante et qui doit être souvent accompagné par son mari. "J'ai dû passer un IRM et il était obligé de venir avec moi parce qu'autrement il était impossible de m'en sortir. Avec un casque comme ça, on se ressent tout en autonomie aussi", confie-t-elle.

Le casque utilise la bi-conduction, une technologie breveté qui a permis à Spokeo de gagner le Concours Lépine. Mais ce casque présente un autre avantage : son prix. Il coûte 598 euros TTC, alors qu'un appareil "ça coûte dans les 2000 euros", souligne Jacques Foenkinos. Le casque Spokeo, d'ores et déjà homologué, est en vente depuis 5 mois.