Les cinq inventions du Concours Lépine qui ont changé notre vie

Créé en 1901 par Louis Lépine, alors préfet de police de l'ancien département de la Seine, le Concours Lépine prime, lors de la Foire de Paris, une nouvelle invention. Son objectif : récompenser une invention originale. Cette année encore, près de 400 inventions sont en lice pour remporter le fameux concours et viser une commercialisation.

Des inventions sectorisées à travers six catégories : l'univers connecté, le quotidien et l'art de vivre, l'art et la création, la santé et l'inclusivité, le transport et l'industrie, et Le Monde Invente dans laquelle l'on retrouve les dernières innovations technologiques étrangères. Mais en 122 ans d'existence, le concours a permis de mettre en avant des inventions qui ont radicalement changé notre vie quotidienne. En voici cinq emblématiques.

L'aspirateur

Certaines inventions ont considérablement marqué la vie des ménages français. C'est le cas de l'aspirateur. En 1907, Robert Bimm remporte le concours Lépine avec un nouvel aspirateur électrique nommé Birum.

Le stylo à bille

Cela peut paraître étonnant mais le fameux stylo à bille, devenu courant aujourd'hui, a été proposé en 1919 par un certain Monsieur Pasquis. S'il dépose un brevet de sa version du stylo, il n’arrivera pas à le mettre suffisamment au point pour le commercialiser. Il faudra attendre une trentaine d'années pour que László Bíró, un journaliste hongrois, invente un stylo fonctionnel en observant, selon la légende, des enfants jouer aux billes.

La machine à laver

La première machine à laver à moteur électrique, dont l'utilisation se développe dans les années 1960, est présentée à la foire de Paris en 1918. Un dénommé M. Lauge est récompensé pour son idée ainsi que pour son projet de matelas pneumatique.

La tondeuse à gazon

Vous imaginez-vous tondre votre pelouse à la faux ? Vos ancêtres l'ont bien fait puisque l'on doit l'invention de la tondeuse à gazon à M. Poulain en 1930. Avec ce système, il est désormais possible d'obtenir une longueur égale d'herbe.

La lentille de contact

En 1948, le jury du concours Lépine décerne le prix à M. Rouvereau pour ses verres de contact correcteurs. Une véritable révolution pour les porteurs de lunettes. Aujourd'hui, environ 125 millions de personnes dans le monde portent des lentilles de contact.