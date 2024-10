Comment protéger la Terre des astéroïdes ? La sonde spatiale Hera est en route pour tenter de dévier un corps céleste

Sommes-nous capables de défendre la Terre des dangers venant de l'espace ? Les scientifiques de la mission Hera se nomment d'ailleurs eux-mêmes les défenseurs de la Terre. La sonde, envoyée par une fusée Falcon 9, va vérifier et peut-être valider l'efficacité de la technique de la collision pour nous protéger des astéroïdes, explique l'astrophysicien Patrick Michel.

"Une mission au service de la protection de la planète"

"L'astéroïde est l'un des risques naturels les moins probables, mais c'est un risque dont on sait qu'il se produit régulièrement et parfois avec des conséquences majeures. C'est une mission au service de la protection de la planète, on pourra déjà dévier un corps de 150 mètres de diamètre, ce qui est une bonne nouvelle".

Et pour cause, c'est le portrait robot de l'astéroïde capable d'infliger de lourds dégâts à notre vaisseau bleu. Problème : 60% de ces redoutables objets célestes ne sont pas recensés, et repousser ces tueurs potentiels se fait dans la durée : "Ce sont des techniques qui ne permettent pas des déviations énormes, donc il faut avoir du temps pour qu'une déviation faite 20 ans avant, permette de rater la Terre quelques décennies plus tard".

Et si un astéroïde inconnu déjouait la surveillance des scientifiques, il faudrait alors employer les grands moyens : "Dans ce cas, la seule option est d'envoyer une méthode plus énergétique, telle une bombe nucléaire qui explose à proximité de l'astéroïde". Le temps de parcourir les 11 millions de kilomètres vers l'astéroïde test, la sonde Hera livrera ses résultats fin 2026.