L'astéroïde «2023 DW» va-t-il entrer en collision avec la Terre en 2046 ?

C'est une mise en garde inhabituelle que lance la Nasa. Selon les calculs de l'agence, un astéroïde nommé "2023 DW", devrait s'approcher très sensiblement de la Terre en février 2046, voire même la percuter. Coup du sort, cette "rencontre" devrait avoir lieu le 14 février de cette même année.

Erreur de trajectoire ?

Pour le moment, cet astéroïde de la taille d'une piscine olympique circule actuellement dans l'espace à la vitesse de 89.000 km/h. L'Agence spatiale européenne (ESA) l'a classé tout en haut de la liste des objets à potentiel dangereux. Un classement qui devrait néanmoins évoluer, précisent les scientifiques.

"Quand on découvre de nouveaux objets, l'erreur sur la trajectoire est assez importante. Et à mesure que le temps passe et qu'on obtient d'autres observations, la connaissance de la trajectoire s'améliore. Donc l'erreur descend et la probabilité d'impact diminue", explique au micro d'Europe 1, Ian Carnelli, spécialiste des astéroïdes à l'ESA.

Déviation

Preuve en est, "la probabilité d'impact est déjà descendue à une sur 5.847". De quoi rassurer, car les dégâts causés par un tel objet spatial pourraient être assez importants, la taille de cet astéroïde rappelant celle "de l'objet qui a impacté la Sibérie en 1908. A l'époque, 2.000 kilomètres carrés de forêts avaient été détruits", rappelle le scientifique.

Et si cet astéroïde finit quand même par prendre la direction de la Terre, la Nasa pense pouvoir le dévier, l'organisme s'entraînant déjà à ce genre de situation. Ainsi, il y a un an, la mission "Dart" était parvenue à changer la trajectoire d'un objet volant similaire.