Comment les nouvelles technologies de batteries vont faire baisser les prix des voitures électriques ?

Les voitures électriques pourraient voir leurs prix baisser dans les prochains mois. Les différents constructeurs travaillent sur la réduction des coûts des batteries. Jusqu'ici, la norme, c'est la batterie NMC, pour nickel, manganèse et cobalt.

"On va essayer de diviser par deux le coût de cette batterie"

C'est efficace, mais cela coûte cher, en particulier le cobalt qui, en plus, n'est pas toujours extrait de manière éthique. Plusieurs technologies sont en développement pour le remplacer. Parce que pour démocratiser les voitures électriques, il faudra réussir à les vendre moins cher, comme l'explique Maxime Bayon de Noyers, responsable de l'innovation au sein d'Ampère, la filiale du groupe Renault consacrée à l'électrique.

"On travaille toutes les briques possibles pour réduire ce coût de la batterie. Si on dit que la batterie représente 30 à 50% du coût d'une voiture, alors là, on va essayer de diviser par deux le coût de cette batterie. Donc, on doit gagner quelque part entre 15 et 25% du prix de la voiture".

Avec une première étape dès 2026 et une baisse de 20% sur les batteries de taille moyenne. Puis en 2028, la réduction de moitié du coût de toutes les batteries, ce qui pourrait, par exemple, faire passer le prix d'entrée de la Renault 5 de 30 à 23 ou 24.000 euros, soit le tarif actuel d'une Renault Clio, en version hybride.