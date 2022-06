Automobile : un entrepreneur crée sa propre marque de voitures à hydrogène

Des véhicules à hydrogène qui arrivent à point nommé. Alors que le Parlement européen a voté en faveur de la fin des véhicules thermiques d'ici 2035, Faouzi Annajah, un entrepreneur de 29 ans, a pris le taureau par les cornes en créant sa propre marque automobile. NamX est donc un futur fabricant de voitures qui roulent à l'hydrogène.

A 22 ans, Faouzi Annajah crée déjà sa première entreprise dans l'informatique mais est vite rattrapé par sa passion pour l'automobile. Alors en 2017, il se lance et part d'une feuille blanche. "Je me suis dit 'et si on créait une marque automobile différente avec une nouvelle vision des choses'. Tout a commencé avec un document Word où j'avais écrit 'projet ultime' et cinq après voilà où on en est", retrace-t-il au micro d'Europe 1.

Une technologie inédite

Ce projet, ce sera donc NamX, futur constructeur de voitures premium à hydrogène, équipées d'une nouvelle technologie : la classique pile à combustible sera complétée par six capsules amovibles, le tout permettra de rouler pendant 800 km. "La peur de tous les clients de nouvelles voitures propres, c'est de ne plus avoir d'énergie. Là, on aura la même liberté qu'octroie le thermique mais sans l'inconvénient de la pollution. C'est une première mondiale, c'est vrai, on n'a jamais eu ce type de technologie-là dans un véhicule", affirme Faouzi Annajah.

Au cœur de ce projet, le lien entre l'Europe et l'Afrique. En effet, la fabrication devrait se faire en partie au Maroc. NamX travaillera également avec des équipementiers français, allemand ou italien dont Pininfarina, célèbre designer pour Ferrari. Le compte à rebours est lancé et les premières voitures seront livrées fin 2025.