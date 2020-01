Ascendance Flight Technologies : le taxi volant hybride-électrique

LA FRANCE BOUGE

Ascendance Flight Technologies développe le taxi volant Atea, un aéronef à décollage et atterrissage vertical, pour disrupter le marché de la mobilité aérienne avec une solution abordable, silencieuse et eco-friendly. Un de leurs avantages : l’utilisation d’une propulsion hybride-électrique qui permet un fit product-market et opérationnel en éliminant notamment les temps de charge entre deux vols.

L’équipe et le board sont constitués d’anciens membres du programme E-FAN d’Airbus, l’un des premiers avions électriques au monde, et ils sont notamment en partenariat avec le Groupe Aéroports De Paris pour le déploiement de ces appareils pour les Jeux Olympiques de 2024.

Thibault Baldivia, cofondateur d’Ascendance Flight Technologies : "Ascendance s'engage dans l'aviation électrique et les nouvelles mobilités. Notre avion à décollage a été développé sur quatre piliers qui sont l'acceptation sociétale prenant en compte les attentes en terme d'impact écologique et de nuisance sonore, l'expérience passager alliant sûreté et confort, la technologie mettant en œuvre des technologies de pointe et disponible et enfin l'accessibilité en minimisant le coût de trajet."