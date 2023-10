XV de France : pour Antoine Dupont, un long dimanche de retrouvailles

Le grand retour d'Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus a rejoint le XV de France ce week-end à Aix-en-Provence. Pour son retour en compétition, il faudra attendre encore un peu, le camp français espère sa présence pour le quart de finale, le 14 ou 15 octobre, vraisemblablement face aux tenants sud-africains. En attendant, Dupont, touché lors de la large victoire de la France sur la Namibie (96-0) le 21 septembre à Marseille, a reçu le feu vert du chirurgien qui l'avait opéré le lendemain. Il a été autorisé à "reprendre une activité physique progressive dirigée", a indiqué la FFR dans un communiqué.

Dimanche matin, il a repris à l'abri des caméras, se contentant de courses, casquette vissée sur le crâne, aux côtés du manager santé des Bleus Bruno Boussagol et du préparateur physique Gaëtan Boissard. Avant de s'essayer aux passes, sans gêne apparente, malgré un léger coquard au niveau de l'œil droit.

"C'est bien de se retrouver à 33"

Antoine Dupont est resté discret durant l'entraînement ouvert à la presse. Le capitaine n'est sorti de la salle de musculation qu'un court instant pour s'échauffer sur un vélo en bordure de pelouse tandis que ses coéquipiers enchaînaient plaquages et phases de jeu. Un retour sur la pointe des pieds mais qui fait du bien au groupe. "Pour le groupe, c'est bien de se retrouver à 33. C'est toujours agréable de retrouver quelqu'un qui s'est fait mal. Quand il est revenu, il était bien, souriant. Il a pu se reposer de son opération, c'était agréable de le retrouver mais on s'est aussi préparés au fait qu'il pourrait mettre un peu de temps avant de revenir", a expliqué l'arrière et buteur des Bleus, Thomas Ramos.

Difficile effectivement d'imaginer Antoine Dupont sur la feuille de match face à l'Italie ce vendredi. Pour le remplacer, assez peu de suspense, durant les entraînements, Maxime Lucu endossait encore la chasuble de titulaire.