Coupe du monde de rugby : dans quelles conditions Antoine Dupont pourra-t-il revenir sur le terrain ?

Va-t-on revoir Antoine Dupont plus rapidement que prévu au sein de l'équipe de France de rugby ? Le capitaine de l'équipe semble se remettre bien mieux que prévu de sa blessure au visage, faite lors de la rencontre contre la Namibie la semaine dernière. Pour le moment, le demi de mêlée du XV de France est en convalescence après avoir été opéré.

Un masque pour protéger le visage du capitaine ?

Il devrait retrouver ses coéquipiers dimanche, puis il reprendra l'entraînement sans contact pour retrouver le rythme. Pour ce qui est des matchs et des plaquages, il faudra attendre un feu vert médical. Antoine Dupont devrait revoir également son chirurgien pour évaluer sa cicatrisation. Mais une interrogation reste encore en suspens : quelle protection Antoine Dupont pourra porter sur le terrain ?

Le capitaine pourrait jouer avec un masque un dispositif qui peut être rigide ou souple. Et c'est toute la différence selon Manuel Gavelle, kiné spécialisé en prothèse maxillo-faciale. "Normalement, sans masque, c'est contre-indiqué de rejouer. Le but, ça va être vraiment de protéger l'os qui est fracturé et qui a été réparé avec des plaques", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Aucune dérogation demandée pour le moment

"Dans ce cas-là, il faut que ce soit rigide ou du carbone parce que le masque souple à mon avis ne protège pas. Et il ne faut pas oublier que même si les enjeux peuvent être importants, on parle quand même de la santé d'un joueur", ajoute le spécialiste.

Le problème, c'est que World rugby, la Fédération internationale, interdit les masques rigides. Ce mercredi, elle a affirmé que la Fédération Française de Rugby n'avait pas demandé de dérogation. En l'état donc, Antoine Dupont ne peut pour l'instant, prétendre qu'à utiliser un masque souple d'une épaisseur inférieure à 5 mm.