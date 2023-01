XV de France : Antoine Dupont quitte le stage pour raisons personnelles, Baptiste Couilloud rappelé

Son retour est attendu dimanche. Antoine Dupont a quitté ce jeudi le XV de France, en stage à Capbreton (Landes) où il prépare le début du Tournoi des VI Nations, le 5 février à Rome contre l’Italie. Plusieurs médias ont évoqué des raisons familiales pour expliquer le départ du capitaine des Bleus, ménagé mardi mais qui avait participé à l’entraînement de mercredi.

"Antoine sera absent du stage les deux prochains jours pour raisons personnelles mais reviendra dimanche", a indiqué cette même source. Dupont (25 ans, 43 sélections) pourra postuler pour le premier match des Bleus dans le Tournoi des six nations, le 5 février, en Italie.

Couilloud en remplacement

Pour les deux séances prévues vendredi et samedi, le sélectionneur Fabien Galthié a appelé le Lyonnais Baptiste Couilloud (25 ans, 11 sélections), qui avait été touché aux cervicales début janvier et ne figurait pas dans la liste initiale de 42 joueurs retenus pour le Tournoi des six nations.

Il vient également remplacer numériquement le départ du jeune numéro 9 de Montpellier Léo Coly (23 ans, 0 sélection), touché aux ischios et absent au moins un mois. "Baptiste avait une hernie cervicale, il a vu un chirurgien, il n'y avait pas besoin d'opération, juste un repos de deux semaines. Comme il était opérationnel avec son club pour ce week-end on l'a pris", a expliqué l'entraîneur des trois-quarts français Laurent Labit.