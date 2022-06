Wimbledon : quand Marion Bartoli gagne sa demi-finale... grâce à Pierce Brosnan

INTERVIEW

Une première expérience marquante pour Marion Bartoli. En 2007, la joueuse française, âgée alors de 22 ans, s'est qualifiée pour sa première demi-finale de Wimbledon, le plus prestigieux tournoi de tennis au monde. Opposée alors à la Belge Justine Henin, numéro une mondiale et victorieuse de Roland-Garros cette année-là, la jeune tricolore était très mal partie. "C'était mon premier match sur le Court central, qui est le plus grand court pour tout jeune qui rêve d'avoir une carrière professionnelle de tennis (...). J'ai été totalement dominée lors du premier set", se souvient-elle dans Culture médias.

C'était avant de croiser le regard d'une célébrité du cinéma. "Pierce Brosnan était invité pour la journée féminine, pour les deux demi-finales. La mienne était en deuxième position, et il était sorti après la première demie pour prendre une boisson. Le temps qu'il revienne, j'avais déjà perdu un set !", raconte Marion Bartoli au micro de Philippe Vandel.

"Il m'a envoyé 100 roses rouges pour me féliciter"

La joueuse de tennis française ne voulait donc pas décevoir celui qui a incarné l'agent 007 au cinéma pendant de nombreuses années. "Quand il s'est réinstallé, je me suis dit soit je continue à jouer aussi mal que ça et il va repartir au bout de dix minutes, soit comme je joue devant James Bond et qu'il est mon acteur favori, je vais quand même essayer de me bouger les fesses et faire un peu mieux", relate Marion Bartoli, aujourd'hui consultante pour Amazon Prime Video.

Elle indique qu'à ce moment-là, elle s'est mise "à oublier le contexte, le stress de 'jouer' pour lui. Et quand j'ai vu qu'il m'applaudissait, qu'il m'encourageait, je suis rentrée dans cette dynamique et j'ai gagné le match", explique la lauréate de l'édition 2013 de Wimbledon. Qui évoque sa rencontre avec son acteur fétiche : "Il m'a félicité à la fin du match et le lendemain, il m'a envoyé 100 roses rouges pour me féliciter encore plus du match que j'avais gagné la veille."