VIDÉO - Tournoi des Six Nations : Bernard Laporte hué au Stade de France

Le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte a été hué, samedi, au Stade de France, en pleine rencontre entre la France et l'Ecosse, comptant pour la troisième journée du tournoi des Six Nations.

Sifflets. Les sifflets et cris de réprobation ont retenti lorsque le visage du dirigeant est brièvement apparu sur l'écran géant du stade en seconde période. Le XV de France a démarré le Tournoi des Six Nations par deux défaites cuisantes contre le pays de Galles (24-19) et l'Angleterre (44-8). Le remplacement fin 2017 de Guy Novès, évincé par Laporte, par Jacques Brunel n'a pas entraîné de meilleurs résultats pour les Bleus, qui ont perdu 10 de leurs 13 matches depuis.