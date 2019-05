VIDÉO - F1-Grand Prix de Monaco : Sergio Perez évite l'accident de justesse

VIDÉO

Un accident a été évité de justesse entre la Racing Point du pilote mexicain Sergio Perez et deux commissaires de piste, dimanche, lors du Grand Prix de Monaco. Juste après que Perez s'est arrêté aux stands pour changer de pneus lors du déploiement de la voiture de sécurité pendant la course, deux commissaires ont traversé la piste devant lui. Plusieurs d'entre eux étaient alors occupés à balayer les débris de carbone provenant de la Ferrari de Charles Leclerc, endommagée par une crevaison.

After this incident, I’m just very happy with the outcome of my day. That we all can go back home safe and sound with our families. For the safety of the marshals I hope it never happens again! #MonacoGP#Checo11pic.twitter.com/PP8Me3Frlz