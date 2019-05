Charles Leclerc : "Gagner le Grand Prix de Monaco, un rêve depuis tout petit "

A domicile, Charles Leclerc a décidé de rendre hommage à son père Hervé Leclerc, et à Jules Bianchi. Le premier l'a initié à la course automobile et est décédé en 2017 ; le second, son modèle, est décédé lui en 2015 des suites d'un grave accident lors du Grand Prix du Japon en 2014. "Sans eux, je ne serai pas ici, en Formule 1, chez Ferrari, à Monaco", explique le jeune pilote, qui portera donc un casque qui reprendra le design de ceux des deux hommes.

Half of this helmet is Jules' one and the other half is my father's one. Without these 2 I would not be here. Let's give it all for this special week-end. pic.twitter.com/OW702VmLqY