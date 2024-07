VIDEO - Cérémonie d'ouverture des JO : Lady Gaga interprète, en français, la chanson «Mon truc en plumes»

Lady Gaga, mégastar américaine de la pop, a interprété Mon truc en plumes de Zizi Jeanmaire, titre emblématique du music-hall français, vendredi à la cérémonie des JO de Paris. Rien de surprenant pour Lady Gaga, qui avait chanté, en français, La vie en rose, standard d'Edith Piaf dans le film A star is born en 2018.

Zizi Jeanmaire, disparue en 2020 et dont on fête le centenaire de sa naissance, est restée comme une des voix d'un Paris gouailleur et canaille. Coupe de garçonne, Zizi Jeanmaire fut la plus atypique des ballerines françaises, promenant ses plumes et ses paillettes sur les scènes du monde entier, bouleversant les frontières traditionnelles de la danse, de la chanson et du music-hall.

"Un superbe numéro de music-hall"

"Petit rat" à l'Opéra, elle en claque la porte sur un coup de tête, à 19 ans. La rencontre avec le chorégraphe Roland Petit, qui deviendra l'homme de sa vie, changera son destin. Au sein de la troupe de sa moitié, les Ballets de Paris, elle s'illustra dans Carmen en 1949, à la chorégraphie étonnamment moderne et audacieuse, tournant sur les planches de Paris, Londres, Broadway (sept mois à l'affiche).

En 1961, à l'Alhambra, salle de music-hall parisienne, elle triomphera ensuite avec la chanson Mon truc en plumes. "C'est un superbe numéro de music-hall que j'ai présenté dans le monde entier et qui est probablement l'un des plus beaux du genre", notait-elle. L'été 2024 est chargé pour Lady Gaga. Mi-juillet, Stefani Germanotta, pour l'état civil, 38 ans, a fait savoir sur ses réseaux sociaux qu'elle préparait un nouvel album. L'interprète de Poker face, tube de 2008, est aussi très attendue sur grand écran à l'automne dans Joker : Folie à deux, avec Joaquin Phoenix, présenté en amont à la Mostra de Venise.