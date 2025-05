Deux personnes arrêtées au Brésil en lien avec un attentat déjoué lors du concert de Lady Gaga

La police brésilienne a annoncé dimanche avoir déjoué un attentat à la bombe visant le méga-concert gratuit de Lady Gaga, organisé la veille sur la plage de Copacabana à Rio. Deux personnes ont été interpellées, alors que plus de deux millions de spectateurs s’étaient massés pour assister au show de la star américaine.

"La police civile de Rio de Janeiro, en collaboration avec le ministère de la Justice, a empêché un attentat à la bombe lors du spectacle de Lady Gaga à Copacabana", a annoncé la police sur X. Elle a précisé avoir interpellé un homme, désigné comme "le responsable du plan", et un adolescent.

2,1 millions de personnes présentes au concert de Lady Gaga

Des perquisitions ont été menées dans plusieurs villes de l'État de Rio de Janeiro, ainsi qu'à Sao Paulo, Rio Grande do Sul et Mato Grosso, a ajouté la police selon qui les personnes impliquées "recrutaient des participants pour promouvoir des attaques à l'explosif et aux cocktails Molotov".

La mairie de Rio a affirmé sur X que 2,1 millions de personnes avaient assisté au concert de Lady Gaga qui signait son grand retour au Brésil depuis 2012. Des chiffres jugés exagérés par certains spécialistes.

Un impressionnant dispositif de sécurité avait été déployé, avec plus de 5.000 agents, des drones et des caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale.

Les autorités municipales, qui espèrent par ailleurs des retombées économiques de plus de 100 millions de dollars, souhaitent pérenniser cette tradition du méga-concert gratuit en mai, afin de stimuler le tourisme lors d'une période considérée comme basse saison.