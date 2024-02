Tournoi des VI Nations : quel état d'esprit pour les Bleus avant d'affronter l'Écosse ?

Le quinze de France a intérêt à gagner pour son deuxième match des VI Nations, suite à sa déroute face à l'Irlande la semaine dernière. Samedi, les Bleus affronteront l'Écosse à Édimbourg et la composition des Bleus est attendue ce jeudi à 11h30 lors de la traditionnelle conférence de presse. Une chose est sûre, les Français veulent laver l'affront irlandais.

Séance vidéo percutante

Les Bleus veulent prouver que cet échec 38 à 14 contre l'Irlande n'était qu'un accident. Et pour que cela ne se reproduise plus, le staff leur a concocté en début de semaine une séance vidéo plutôt percutante, un condensé des erreurs de chacun décrypté sans langue de bois. "Il y a eu des choses de dites de la part des entraîneurs, mais forcément des vérités", confesse Thomas Ramos, l'arrière du XV de France. "Quand un joueur de rugby sort du terrain, il sait s'il a fait un bon match ou non. Quand il revoit son match, il le sait encore plus".

L'occasion pour le staff donc de pointer du doigt ce qui n'allait pas, mais aussi pour les joueurs, de se parler franchement. "On a tiré les conclusions de ce premier match, dans tous les secteurs qui ont été défaillants", assure le troisième ligne François Cros. "On ne s'est pas caché derrière des excuses, un carton rouge ou des choses comme ça. On a fait le choix d'assumer et de travailler ensemble." De toute façon, les Bleus n'ont pas le choix s'ils veulent éviter une troisième défaite de suite. Ce qui n'est jamais arrivé à Fabien Galthié en plus de quatre ans à la tête du XV de France.