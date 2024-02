Tournoi des VI Nations : qui sont les favoris ?

Ce vendredi 2 février va commencer le Tournoi des VI Nations 2024. La France et l'Irlande, annoncés comme favoris lors de la dernière Coupe du monde, mais tous deux éliminés dès les quarts de finale, avancent comme les deux sérieux candidats au titre. L'Angleterre pourrait néanmoins créer la surprise tandis que l'Écosse veut s'affirmer. Tour d'horizon des différents protagonistes pour cette édition 2024.

La France dans la continuité

Tombée de haut après l'échec vécu durant son mondial à domicile, l'équipe de France reste l'un des grands favoris de ce tournoi. Les Bleus devront néanmoins faire sans leur maitre à jouer Antoine Dupont. Ce dernier a en effet décidé de faire l'impasse sur le tournoi pour se préparer à son intégration au sein de l'équipe de France à 7 en vue des Jeux olympiques et doit désormais rejoindre ses nouveaux coéquipiers, le 5 février, pour un stage à l’INSEP. Parmi les absents notables, on décompte aussi Romain Ntamack toujours en phase de rééducation après sa rupture des ligaments croisés du genou en aout dernier, ou encore Anthony Jelonch tout juste blessé avec son club de Toulouse et absent pour de longs mois.

Malgré cela, les Bleus arrivent sûrs de leur force avec un groupe construit dans la continuité du mondial. Armé d'une base arrière performante (Penaud, Ramos, Danty, Moefana), d'une charnière (Jalibert et Lucu) impressionnante avec le club de l'Union Bordeaux Bègles depuis le début de saison et d'un pack expérimenté, l'équipe de Fabien Galthié a aussi l'avantage de recevoir à trois reprises durant cette édition, mais il faudra être costaud d'entrée face à l'Irlande. Une chose est sûre, le nouveau capitaine Grégory Aldritt va tout faire pour mener ses coéquipiers vers un onzième Grand Chelem, deux ans après le dernier trophée soulevé par l'équipe de France.

L'Irlande vise le doublé

Du côté des Irlandais, 2ᵉ nation mondiale au classement World Rugby, il va falloir apprendre à jouer sans Jonathan Sexton nouvellement retraité. Sans son chef d'orchestre, c'est Jack Crowley (Munster) qui devrait se voir confier les clés du camion malgré son manque d'expérience sur le plan international (10 sélections). Le capitanat a lui été proposé au très expérimenté Peter O’Mahony (34 ans, 101 sélections) qui avait un temps réfléchi à prendre sa retraite internationale après le mondial. Une chose est sûre, le XV du Trèfle pourra compter sur son jeu collectif parfaitement huilé et sur la complémentarité de son effectif pour tenter de conserver son titre.

Avec Andy Farell à sa tête, maintenu malgré la déception du mondial, l'Irlande va donc tenter de poursuivre sa domination sur le vieux continent débutée il y a près de deux ans. Pour rappel, la dernière défaite de cette équipe face à un concurrent européen date de février 2022 et un revers face aux Bleus (30-24).

L'Angleterre en outsider

Il y a près d'un an, les Anglais quittaient le tournoi 2023 la tête basse. L'éviction du sélectionneur Eddie Jones quelques semaines avant le début de la compétition n'avait pas eu l'effet escompté et au cours de cette édition, le XV de la Rose subissait sa plus large défaite à domicile face au concurrent historique français (10-53). Mais c'est une équipe revigorée qui devrait se présenter pour l'édition 2024.

L'Angleterre est notamment la seule équipe européenne à avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2023. Elle avait certes profité d'une partie de tableau plus abordable, mais ce XV de la Rose a montré un certain regain de forme et de confiance et pourrait venir jouer les outsiders. À noter que les Anglais se présenteront sans leur habituel capitaine et demi d'ouverture Owen Farrell. Ce dernier a récemment annoncé la mise en pause de sa carrière internationale afin de se ressourcer mentalement.

Le salut viendra sans doute d'un Marcus Smith en forme et inventif, même si le demi d'ouverture des Harelquins sera absent pour le premier match du tournoi. Blessé au mollet durant la préparation, la durée d'indisponibilité du joueur de 24 ans n'est pas encore connue. Il pourrait être remplacé par George Ford ou Fin Smith pour le début de la compétition. Les Anglais pourront aussi s'appuyer sur leur première ligne expérimentée et puissante composée du nouveau capitaine Jamie George et des imposants Joe Marler et Dan Cole.

L'Écosse cherche sa place, le Pays de Galles et l'Italie dans le rétroviseur

Les trois autres équipes ont, il faut le dire, très peu de chances de remporter le trophée. L'Écosse, malgré une progression constante depuis plusieurs années, peine encore face aux grosses écuries. Sa troisième place lors de l'édition 2023 est aussi due à la faiblesse de l'Angleterre de l'époque. Finn Russell et consorts vont néanmoins vouloir démontrer le contraire pour tenter de s'installer dans le top 3 européen. Ils en auront l'occasion lors de la réception de la France (10 février) et de l'Angleterre (24 février), le déplacement à Dublin semblant particulièrement difficile.

Le Pays de Galles va lui tenter de poursuivre sa reconstruction. Particulièrement inquiétant depuis deux ans, le rugby gallois s'est réveillé lors du dernier mondial en pratiquant un jeu plutôt enthousiasmant avant de retomber dans ses travers en quarts face à l'Argentine (17-29). Le sélectionneur Warren Gatland a donc du travail pour tenter de refaire du XV du Poireau l'équipe enivrante qui remportait le tournoi des VI Nations en 2021.

Enfin, pour l'Italie, l'enjeu est ailleurs. L'objectif est plutôt d'éviter une 9e cuillère de bois consécutive (cinq défaites en cinq matchs). Réponse le 16 prochain, avec, espérons-le, une équipe de France sur le toit de l'Europe.