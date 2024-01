Tournoi des VI Nations : pourquoi les matches de la France ne se joueront pas au Stade de France

Vous les attendiez, les revoilà. Trois mois après leur désillusion en Coupe du monde, le XV de France repart à la conquête du Tournoi des VI Nations ce vendredi avec un premier match face à l'Irlande au Stade Vélodrome. La composition des Bleus sera connue mercredi à 11h30.

Les matches se joueront dans trois régions différentes

La France accueillera trois matches sur son sol durant la compétition (2 février-16 mars) mais aucun ne se jouera au Stade de France. Les joueurs de Fabien Galthié se rendront donc au Stade Vélodrome à Marseille ce vendredi puis au stade Pierre-Mauroy à Lille le 25 février pour affronter l'Italie avant de rejoindre l'Angleterre au Parc OL de Lyon le 16 mars.

Pourquoi ? Car l'enceinte habituelle des Bleus a fermé ses portes au lendemain de la finale de la Coupe du monde de rugby pour une durée de neuf mois avec l'objectif de se refaire une beauté (éclairage, écrans géants, installation de la 5G, nouvelle pelouse, piste d'athlétisme...). En ligne de mire, les Jeux olympiques de Paris. Le Stade de France, situé à Saint-Denis, accueillera les épreuves d'athlétisme et de rugby à sept.

La FFR demande une indemnisation au Comité d'organisation des Jeux

Une mauvaise nouvelle pour la Fédération française de rugby qui espérait bien, avec le Tournoi des VI Nations, renflouer un peu les caisses en voyant arriver 80.000 supporters à chaque match. La FFR souffre d'un déficit d'exploitation de 40 millions d'euros sur les deux dernières années.

"C'est pratiquement deux millions d'euros par match sur les deux grosses affiches de l'Irlande et l'Angleterre", a affirmé Claude Helias, le Trésorier Général de la FFR, indiquant avoir déposé une demande d'indemnisation auprès du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. "Puisqu'on ne peut pas jouer au Stade de France à cause des travaux, c'est donc auprès d'eux qu'on s'est tournés pour entamer des discussions."

Les Jeux olympiques et paralympiques se dérouleront en France du 26 juillet au 11 août puis 28 août au 8 septembre.