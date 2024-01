Calendrier, format, diffuseur... Tout ce qu'il faut savoir sur le tournoi des VI Nations qui débute vendredi

Près de trois mois après la fin de la Coupe du monde 2023, le rugby international va faire son retour en France et en Europe avec le traditionnel tournoi des VI Nations. Ce rendez-vous annuel qui oppose les six meilleures équipes européennes, à savoir la France, l'Irlande, l'Angleterre, l'Italie, l'Écosse et le pays de Galles, se tiendra cette année du vendredi 2 février au samedi 16 mars. Calendrier, diffuseur et format, petit tour d'horizon sur ce qui attend les passionnés de l'ovalie pour les semaines à venir.

France-Irlande en ouverture, un Crunch en clôture

Un choc pour commencer. Pour ouvrir cette édition 2024, les tenants du titre irlandais vont affronter, le vendredi 2 février (21 heures), le XV de France dans le bouillant Stade Vélodrome. Le lendemain, l'Italie recevra l'Angleterre (15h15) et l'Écosse se déplacera au Millennium Stadium pour affronter les Gallois (17h45). Une semaine plus tard, les Bleus iront à Édimbourg, avant de recevoir l'Italie le dimanche 25 février (16 heures) au stade Pierre-Mauroy de Lille.

Lors de la quatrième journée, les hommes de Fabien Galthié visiteront ensuite Cardiff face à des Gallois revigorés depuis le Mondial, avant un ultime Crunch pour clôturer le tournoi face à des Anglais revanchards le dimanche 16 mars (21 heures). Espérons que cette soirée se termine par la remise du trophée pour les rugbymen français.

Le calendrier complet du 6 Nations 2024 1re journée France – Irlande : 2 février à 21 h (Stade Vélodrome, Marseille) Italie – Angleterre : 3 février à 15 h 15 (Stade olympique, Rome) Pays de Galles – Écosse : 3 février à 17 h 45 (Millennium Stadium, Cardiff) 2e journée Écosse – France : 10 février à 15 h 15 (Murrayfield, Édimbourg) Angleterre – Pays de Galles : 10 février à 17 h 45 (Twickenham, Londres) Irlande – Italie : 11 février à 16 h (Aviva Stadium, Dublin) 3e journée Irlande – Pays de Galles : 24 février à 15 h 15 (Aviva Stadium, Dublin) Écosse – Angleterre : 24 février à 17 h 45 (Murrayfield, Edimbourg) France – Italie : 25 février à 16 h (Stade Pierre-Mauroy, Lille) 4e journée Italie – Écosse : 9 mars à 15 h 15 (Stade olympique, Rome) Angleterre – Irlande : 9 mars à 17 h 45 (Twickenham, Londres) Pays de Galles – France : 10 mars à 16h (Millennium Stadium, Cardiff) 5e journée Pays de Galles – Italie : 16 mars à 15 h 15 (Millennium Stadium, Cardiff) Irlande – Écosse : 16 mars à 17 h 45 (Aviva Stadium, Dublin) France – Angleterre : 16 mars à 21 h (Parc OL, Lyon)

Format et diffuseur

Comme chaque année, l'intégralité des rencontres du tournoi sera à suivre sur France 2. Aucun match n'a lieu en même temps et chaque journée se joue sur deux jours, exception faite lors de l'ultime journée où les trois rencontres se dérouleront le même samedi.

Concernant le format, pas de changement notable. La victoire vaudra quatre points, le nul deux points et la défaite zéro. Un bonus offensif sera attribué pour quatre essais marqués et un défensif pour une défaite de sept points d'écart maximum. Pour rappel, le Grand Chelem (remporter tous les matchs du tournoi) apporte trois points supplémentaires.