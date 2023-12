PSG : et si le club parisien était reversé en Ligue Europa ?

Un match qui peut tout changer. Le futur européen du Paris Saint-Germain se joue ce mercredi sur la pelouse du Signal Iduna Park. Face au Borussia Dortmund, le PSG doit s'imposer pour assurer une première place de poule et une qualification pour la phase finale de la Ligue des champions. Une contre-performance face aux Allemands serait synonyme de tremblement de terre. Le club de la capitale pourrait (re)gouter à la Ligue Europa pour la première fois depuis la saison 2011-2012.

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par Qatar Sports Investments (QSI) en 2011, le club francilien a toujours franchi la phase de poule de la Ligue des champions. C’est d’ailleurs un exercice dans lequel il a souvent brillé au cours des onze dernières campagnes européennes, finissant soit premier de son groupe, soit largement devant le troisième. Mais cette saison 2023-2024 est celle du renouveau. En modifiant sa stratégie de recrutement lors du dernier mercato estival, la direction a changé son fusil d’épaule et sa communication au sujet de la compétition européenne reine.

En septembre dernier, le patron du club Nasser Al-Khelaïfi, soutenu par le capitaine Marquinhos, avait indiqué que "La Ligue des champions n’est pas du tout une obsession, c’est fini. Nous sommes en train de construire une nouvelle identité". Quitte à accepter de jouer la Ligue Europa ?

Briller en C3 plutôt qu'échouer en C1 ?

Une participation des Parisiens à la C3 pourrait leur ouvrir le champ des possibles. Malgré des progrès certains depuis le début de la saison, l'effectif manque encore d'équilibre, connait des moments d'absence sur le plan défensif et reste grandement dépendant du réalisme de son attaquant star et des dribbles chaloupés d'Ousmane Dembélé. Cette équipe est clairement capable de coups d'éclats, mais parait, pour le moment, en dessous des grosses écuries européennes. En jouant la C3, les coéquipiers du jeune Warren Zaïre-Emery, auraient de réelles chances de garnir l'armoire à trophée du club. Hormis Liverpool, aucun adversaire ne semble au niveau des Franciliens.

Certes, une victoire en Ligue Europa n'aurait pas la même saveur et forcerait les jeunes supporters parisiens à découvrir les soirées européennes du jeudi soir, mais pour un club qui a rarement dépassé les quarts de finale de C1, ce serait néanmoins une vraie progression. Déjà vainqueur de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe en 1996, le PSG deviendrait aussi l'unique club français à compter deux titres européens, un argument non négligeable dans le combat à distance qui l'oppose à l'Olympique de Marseille, seul lauréat français en Ligue des champions en 1993.

D'autant plus que le niveau de la C3 permettrait à des joueurs comme Ugarte ou Lee Kang-in de progresser avec moins de pression et de pouvoir briller sur le plan européen. Une chose est sûre, si reversement il y a, il faudra aller au bout pour faire oublier l'absence de Ligue des champions. "C'est impossible de concevoir un double échec", confie un supporter abonné au Parc des Princes. "Si on va en Ligue Europa, il faudra la gagner."

Le PSG éliminé de la Ligue des champions si... S’il perd face au Borussia Dortmund et que Newcastle bat l’AC Milan

S’il perd face au Borussia Dortmund et que l’AC Milan bat Newcastle.

S’il fait match nul face au Borussia Dortmund et que Newcastle bat l’AC Milan.

Exit les stars internationales

Durant l’été, les dirigeants ont opté pour une nouvelle stratégie de recrutement. Exit les stars internationales au rendement décevant comme Neymar et Messi et place aux jeunes français coachés par le tacticien espagnol Luis Enrique. Mais avec le cinquième effectif le plus jeune des cinq grands championnats européens, le club de la capitale se retrouve dans une situation inédite en C1. Tombés dans le groupe le plus relevé avec l’AC Milan, Newcastle et le Borussia Dortmund, les joueurs parisiens n’ont jamais été aussi proches d’une élimination précoce.

Battus deux fois à l’extérieur et sauvés in extremis lors du dernier match face aux Magpies (1-1), ils doivent absolument s'imposer ce mercredi (21h00) dans un Signal Iduna Park qui promet d'être en ébullition.

Un manque à gagner financier conséquent

Une déconvenue mercredi entraînerait d'abord des conséquences directes sur les caisses du club. Le PSG devrait ainsi faire une croix sur les 9,6 millions d’euros offerts à une équipe se qualifiant pour les huitièmes de finale (+ les 2,8 millions attribués lors d’une victoire en poule). En étant reversé en Ligue Europa, le PSG recevrait "uniquement" un chèque de 500.000 euros. Même constat sur les gains potentiels remportés sur le reste de la saison européenne.

Une victoire finale en C3 permettrait au Paris Saint-Germain d'encaisser un chèque d'environ 15 millions d'euros, soit moins qu'une qualification en quart de finale de C1. Enfin, les potentielles affiches de Ligue Europa seraient sans aucun doute moins vendeuses, ce qui aurait un impact direct sur le service billetterie du Parc des Princes. Quand on sait que près de 297 millions ont été dépensés cet été pour le recrutement, le calcul est vite fait.

Une non-qualification pour la suite de la LDC entrainerait aussi une baisse de statut pour le club. Souvent cité comme l'un des favoris de la compétition, malgré un parcours qui s'arrête régulièrement au début du printemps, le PSG ne ferait plus partie de "l'élite européenne" cette saison. Cet argument pourrait aussi être un élément de réflexion pour Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin prochain. Alors que le club espère toujours faire prolonger son meilleur joueur, un nouvel échec en Ligue des champions pourrait finir par le convaincre de quitter la capitale pour découvrir de nouveaux horizons.

Le PSG a donc deux solutions pour assurer son avenir européen : battre Dortmund ce mercredi ou remporter la Ligue Europa avec la manière le 22 mai prochain.