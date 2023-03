«Un rêve de gosse» : lancé à 255 km/h, le Français Simon Billy bat le record du monde de ski à vitesse

En dépassant les 255 km/h sur la piste du kilomètre lancé de Vars, le skieur Français Simon Billy s'est emparé du record du monde de vitesse à ski. Une performance qui lui a aussi permis de remporter son deuxième titre de champion du monde de ski de vitesse, à l’occasion des Speed Masters 2023. Invité dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), Simon Billy rêvait de ce moment-là : "Depuis que je suis gamin, je me prépare à bloc pour cette journée là."

"J'ai fait le run de ma vie, j'étais serein et confiant au départ. Ce record aujourd'hui chez moi à Vars, c'est une victoire collective. Gamin, j'ai assisté à tous les records ici (…) Aujourd'hui, c'est un rêve de gosse qui devient réalité", s'est réjoui Simon Billy. "Tout les voyants étaient allumés", a finalement résumé Simon Billy qui a remercié ceux qui l'ont accompagné dans ce défi.

>> LIRE AUSSI - Ski alpin : Tessa Worley met un terme à sa carrière

Famille de passionnés

Le Varsin fait partie d'une famille célèbre de skieurs de vitesse et s'entraîne depuis son enfance sur la piste de Chabrières, la seule au monde homologuée pour les records de vitesse. Son père Philippe Billy s'était emparé du record du monde à Vars en 1997 avec une pointe de vitesse à 243,902 km/h. Simon Billy a lui ravi le record du monde à l'Italien Ivan Origone, flashé à 254,958 km/h en 2016.

Avec une vitesse moyenne sur 100m estimée à 255km/h, Simon Billy a remporté du même coup son deuxième titre de champion du monde de ski de vitesse, à l'occasion des Speed Masters 2023. Billy a démarré sa descente au sommet de la station à 2.715 m, sur une piste qui présente 495 m de dénivelé et une pente maximum de 98%, flirtant avec la verticale.

Combinaison particulière

"Mes gants sont inclus dans la combinaison, tout est fait pour aller le plus vite possible", a expliqué le skieur Français. Les skieurs de vitesse peuvent atteindre 200 km/h en moins de 6 secondes. La discipline, en démonstration aux jeux Olympiques d'Albertville (France) en 1992, n'a pas franchi le cap de l'homologation. Le Français espère désormais que sa performance fera des vocations parmi les plus jeunes.