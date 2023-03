«Ç'a été génial» : quintuple championne du monde de ski de bosses, Perrine Laffont heureuse de ses Mondiaux

La skieuse française Perrine Laffont a décroché son cinquième titre mondial sur les bosses, dimanche à Bakuriani en Géorgie, en s'imposant en parallèle au lendemain de son sacre en simple. À 24 ans, elle est ainsi devenue la première skieuse sur les bosses à décrocher cinq titres mondiaux, un de plus que les références canadienne Jennifer Heil et norvégienne Kari Traa, en or à quatre reprises chacune. Invitée dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), Perrine Laffont commence tout juste à réaliser l'ampleur de son exploit.

"Sur le moment, je n'ai pas vraiment mesuré ce qui se passait et j'avais même pas calculé que ce serait moi qui aurait le plus de titres en ski de bosses féminin", a déclaré Perrine Laffont. C'est seulement en revenant en France que la skieuse prend "conscience de tout ce qu'il s'est passé". En voyant l'engouement "sur les réseaux, je me dis que oui, ç'a été quelque chose ce week-end", s'est réjouit la quintuple championne du monde dans Europe 1 Sport. "Ç'a été génial", s'émeut-elle.

Un titre conservé

Avec cette victoire sur l'épreuve simple, Perrine Laffont a ainsi réussi à conserver son titre de 2021. "C'est un soulagement. Je me cherchais un peu depuis le début de saison. Et puis voilà, je suis arrivé en puissance sur ces Mondiaux. Ce titre est incroyable", a relaté la skieuse de bosses. Après les titres de 2017, 2019, 2021 et puis donc, ces deux victoires au Mondiaux de Bakuriani, elle efface les échecs précédents dont sa quatrième place aux JO d'hiver de Pékin en 2022 : "Ç'a été une grande déception pour moi parce que parce que je m'étais préparée énormément", s'est confessée Perrine Laffont.

Mais la Française au mental d'acier a vite rebondi. Pour celle qui s'entraîne "huit heures par jour sur cinq jours de la semaine", l'investissement a fini par payer de nouveau. Pour la native de Lavelanet en Ariège, "c'est un investissement personnel qui est tout le temps très intense, très important."

Perrine Laffont est désormais tournée vers sa prochaine grande échéance : les Jeux olympiques de Milan en 2026. Elle aura alors 27 ans. "Ce sera un bel âge où je pense que je serai encore à un pic de forme physique et mentale", s'est enthousiasmée la skieuse qui espérera alors décrocher sa deuxième médaille olympique.