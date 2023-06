Un homonyme de Marcelo Gallardo, coach pisté par l'OM, inondé de messages par des supporters

"Marcelo, viens à Marseille !" En envoyant ce message, ce supporter marseillais pensait certainement s'adresser à Marcelo Gallardo, le coach argentin de River Plate annoncé avec insistance sur le banc de l'Olympique de Marseille pour prendre la succession d'Igor Tudor. En réalité, comme le rapporte le quotidien La Provence, ce fan phocéen n'a pas sollicité le bon Marcelo Gallardo. Mais plutôt son homonyme, un homme de 62 ans, exerçant la profession de journaliste en Uruguay pour le Correo de Punta del Este. Clin d'œil de l'histoire, c'est précisément en Uruguay que le technicien de 47 ans a achevé sa carrière de joueur et entamé celle d'entraîneur.

Insisto: me quedo en Punta del Este pic.twitter.com/Wxg2LqLnKv — Marcelo Gallardo (@emepege) June 14, 2023

Quant au Marcelo Gallardo journaliste, le voilà désormais inondé de messages en tout genre, principalement envoyés par des supporters marseillais "C'est pareil que River Plate, c'est chaud, il y a 65.000 personnes à chaque match", argumente le supporter cité plus haut. "On joue le tour préliminaire de la Ligue des champions. Ne vas pas à Monaco, ils jouent devant 8.000 personnes et ne jouent aucune coupe d'Europe", poursuit-il. Une opération séduction dans laquelle se sont également lancés les supporters monégasques, croyant, eux-aussi, s'adresser à l'ancien numéro 10 argentin. "Si c'est vous, je vous ai vu quand vous étiez joueur de Monaco, vous m'aviez signé des autographes à l'époque", tente même l'un d'entre eux.

"J'insiste : je reste à Punta del Este"

Il faut dire que le compte Twitter du journaliste uruguayen affiche bel et bien une pastille bleue mais cette dernière signifie désormais que l'utilisateur a souscrit un abonnement à Twitter Blue. Et ne constitue plus un indicateur de notoriété. Une situation bien insolite dont s'amuse le principal intéressé qui n'hésite pas à manier l'humour pour répondre aux sollicitations. "J'insiste : je reste à Punta del Este", a-t-il notamment répondu. "Je démens les informations qui m'ont été données en tant que futur directeur technique de @OM_Officiel. N'insiste pas", dit-il à un autre fan.

Au fil du temps, le Marcelo Gallardo uruguayen a appris à composer avec ces messages car il n'est pas rare que des supporters opèrent la confusion avec l'ancien joueur de l'AS Monaco. "Des Colombiens m'ont demandé à plusieurs reprises d'emmener des joueurs de leur pays à River Plate. J'ai également reçu des messages de supporters en colère contre le fait que certains joueurs soient titulaires dans l'équipe de River Plate", raconte-t-il. Et parfois, porter le même nom qu'une ancienne star du ballon rond peut rendre quelques services. "Avant la pandémie, j'allais à Buenos Aires presque tous les mois. J'obtenais toujours une table dans leurs splendides restaurants. Même le samedi à 22h. Il suffit de prononcer mon nom et mon prénom lors de la réservation par téléphone pour qu'une table se libère".

Toutefois les deux hommes présentent une divergence fondamentale. L'ancien international argentin est en effet célèbre en Uruguay pour avoir conduit le Nacional Montevideo au titre de champion, lors de ses débuts en tant qu'entraîneur, tandis que l'autre Marcelo Gallardo est un fervent supporter du... Peñarol, grand rival du Nacional. Pas sûr néanmoins que cela permette aux supporters de faire le distinguo.