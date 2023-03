Qu'est-ce que le MMA ?

C'est l'événement à ne pas rater ce week-end : dimanche matin, heure française, aura lieu l'un des plus grands combats de l'histoire du sport français. Devant 20.000 spectateurs à Las Vegas, Ciryl Gane va affronter l'Américain Jon Jones et tenter de devenir le premier champion du monde tricolore de l'UFC, la plus importante fédération du MMA. Il s'agit de l'un des sports les plus populaires au monde, mais qui reste cependant assez méconnu du grand public en France. Europe 1 vous explique ce qu'est le MMA.

Un sport légalisé en France en 2020

Le Mixed Martial Arts (MMA) est, comme son nom l'indique, un sport de combat associant de nombreuses disciplines allant du judo à la boxe thaï en passant par la lutte. Les règles sont assez simples : deux adversaires s'affrontent dans une cage en forme d'octogone en utilisant des coups de pieds, poings, genoux et coudes. Le duel se termine lors d'un K.O., d'une soumission, ou si le combat va à son terme, par une décision arbitrale.

Originaire du Brésil, le MMA est un sport assez jeune créé officiellement en 1993, année où a lieu son premier tournoi, l'Ultimate Fighting Championship, dit UFC. Au fur et à mesure du temps, le MMA prend de l'ampleur et devient même l'un des sports les plus populaires au monde. Mais considérée comme trop dangereuse, cette discipline a été interdite en France jusqu'en 2020, où elle a été légalisée. Depuis, sa cote de popularité dans l'Hexagone ne cesse de monter et pourrait connaître un nouveau bond ce week-end en cas de victoire de Ciryl Gane.