Football : «Ce n'est pas le même PSG», à Tel-Aviv les Parisiens ont séduit les observateurs

Premier match, premier trophée. À quatre jours de la reprise de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain réussit haut la main son début de saison. Les Parisiens ont battu 4-0 les Nantais lors du Trophée des champions à Tel-Aviv, grâce notamment à un doublé de Neymar, un but de Sergio Ramos et un retour en force de Lionel Messi.

Un Lionel Messi affuté

Les supporters israéliens n'avaient les yeux que pour lui et Lionel Messi leur a bien rendus. Décevant la saison passée, l'Argentin a montré un tout autre visage ce dimanche soir. À l'image de son but "Messiesque" où il dribble le gardien avant de marquer du pied droit. Un but qui a lancé la soirée des Parisiens, vainqueur 4-0 et physiquement affûté.

L'entraîneur de Nantes Antoine Kombouaré n'a pu que constater les dégâts. "On voit donc des joueurs qui ont envie de jouer ensemble. On le voit sur certaines phases ou quand ils perdent le ballon, ils sont capables de faire un pressing. C'est clair que ce n'est pas le même PSG que celui qu'on a rencontré la saison dernière", a lancé l'ancien parisien.

Un nouveau PSG ?

Avec cette victoire, Paris a définitivement refermé la page Mauricio Pochettino. L'ère Christophe Galtier s'ouvre avec un titre que l'ancien entraîneur de Nice ne galvaude pas. "Très heureux de ce premier succès. C'est un succès important. On a tous apprécié ce qui s'est passé sur le plan offensif, avec beaucoup de bons enchaînements techniques, beaucoup de relations", a-t-il expliqué devant les journalistes.

Une nouvelle attitude qu'il faudra confirmer dès samedi à Clermont pour l'ouverture du championnat de France de Ligue 1.