Trop peu rentable, le Stade de France pourrait bientôt être vendu

C’est un stade mythique mais dont la rentabilité n'est pas optimale. Le Stade de France, qui a vu les héros de 1998 s’imposer lors de la Coupe du monde de football, est un gouffre financier. En un quart de siècle, ce sont plus de 800 millions d’euros qui ont été engloutis, la faute notamment à l’absence de club résident. L'enceinte n'est principalement utilisée que lors de la finale de la Coupe de France et à l'occasion des matches à domicile des équipes de France de football et de rugby.

Une situation qui ne contente personne, à commencer par les fédérations françaises de football et de rugby qui épinglent un loyer trop prohibitif.

Rencontre au sommet

La FFF verse par exemple un loyer de 7,5 millions d’euros annuels au gestionnaire actuel pour disputer un minimum de quatre matches par saison. Mais la Fédération de football peine à rentrer dans ses frais, notamment lorsque les Bleus affrontent des nations moins prestigieuses, le stade n’étant que très rarement plein. Même problème pour le consortium réunissant les géants de la construction Vinci et Bouygues. Or la concession s’achève le 30 juin 2025 et l'État va donc devoir trouver un nouveau gestionnaire voire un nouveau propriétaire qui pourrait être la Fifa.

Emmanuel Macron et le président de l’instance internationale Gianni Infantino ont évoqué cette possibilité lors de leur dernière entrevue le 15 février dernier à l’Elysée, affirme le quotidien L’Equipe. La Fifa, qui possède désormais un bureau à Paris, pourrait ainsi disposer d’une enceinte à Saint-Denis pour organiser ses événements.

Démenti de la FIFA

Jointe par Europe 1, la Fifa dément fermement ces informations. En revanche, selon une source proche du dossier jointe par le service des sports, des conversations informelles ont eu lieu entre la direction du Stade de France et les dirigeants du Paris Saint-Germain, les propriétaires qataris n’étant pas satisfaits de la configuration actuelle du Parc des Princes. Son prix pourrait être fixé à 600 millions d’euros mais l’État devra déclasser le Stade de France du domaine public.

En attendant, l’enceinte construite pour la Coupe du monde 1998 va continuer d’accueillir les plus grands événements de la planète avec le Mondial de rugby et les Jeux Olympiques de Paris 2024 mais aussi, dès la fin du mois de mars, l’équipe de France de football qui accueillera les Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires de l’Euro de football 2024.