Tournoi des VI Nations : en se défaisant de l'Écosse, les Bleus remettent la marche avant

Ce dimanche, lors du troisième match du tournoi des VI Nations, le XV de France s'est imposé avec le bonus offensif face à l'Écosse (32-21), devant son public du Stade de France. Mais tout n'a pas été parfait pour les Bleus. Côté positif, il y a cette entame de match : 19 à 0 après 20 minutes de jeu. Mais les joueurs de Fabien Galthié sont retombés dans leur travers après l'expulsion de Mohamed Haouas.

"Tout est encore jouable, l'Écosse peut gagner, l'Irlande, nous..."

Les Écossais ont poussé et sont revenus à quatre petits points. Il a fallu l'essai de Gaël Fickou à la dernière seconde pour sécuriser la victoire. Une victoire avec le bonus offensif et c'est que veut retenir le 3ème ligne, Charles Ollivon. "On est quand même satisfait de prendre les cinq points ce soir. Après une défaite, c'est toujours bien de remettre la marche en avant. On a travaillé donc c'est bien aussi de se payer. Tout est encore jouable, l'Écosse peut gagner, l'Irlande, nous... Ça va on avance", lance-t-il au micro d'Europe 1.

Rendez-vous dans 15 jours face à l'Angleterre

La prochaine étape pour les Bleus sera face à l'Angleterre chez elle à Twickenham. Un stade où l'équipe de France ne s'est plus imposée depuis 16 ans. "C'est des matches qu'on adore. Le Crunch, c'est quand même un match particulier dans le VI Nations pour nous donc on a hâte d'y être", explique Thibaud Flament, qui a hâte d'en découdre.

Rendez-vous dans 15 jours, sans Haouas qui devrait être suspendu et surtout sans Anthnoy Jelonch, gravement touché au genou.