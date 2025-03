Tournoi des Six nations : une victoire sans appel face à l'Irlande mais en demi-teinte après la blessure d'Antoine Dupont

Les Bleus se sont imposés ce samedi face à l'Irlande dans le cadre du Tournoi des Six nations. Une victoire historique, puisque l'équipe de France a remporté la rencontre 42 à 27, un score sans appel. Mais cette belle victoire est entachée par la blessure au genou d'Antoine Dupont.



La victoire des Bleus ne sera pas sans conséquence. Ce samedi, l'équipe de France a battu l'Irlande 42 à 27 dans le cadre du Tournoi des Six nations. Après avoir résisté aux assauts irlandais lors des 20 premières minutes, la France a ensuite été intraitable en attaque, victoire qui s'est dessinée surtout en deuxième période et à la fin, le score est sans appel.

"Il n'y a rien de banal aujourd'hui"

Car jamais la France n'avait inscrit 42 points à Dublin. Louis Bielle-Biarrey s'est même offert un nouveau doublé d'essais, devenant par la même occasion le meilleur marqueur du tournoi, tandis que Damien Penaud a égalé le record de 38 essais sous le maillot bleu que détenait seul depuis 1991, Serge Blanco.

Alors forcément, le troisième ligne Gregory Aldridge avait le sourire en conférence de presse. "Il faut qu'on se rende compte qu'il n'y a rien de banal aujourd'hui, que ce n'est pas quelque chose de normal ce qu'il s'est passé sur le terrain. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a volé non plus. Quand on le décide et qu'on fait ce qu'il faut sur le terrain, on est une équipe très très difficile à battre", estime-t-il devant les journalistes.

Une victoire entachée par la blessure d'Antoine Dupont

Mais derrière les sourires, il y a aussi de l'inquiétude. Après la blessure d'Antoine Dupont, dont le genou droit s'est tordu sous un impact irlandais. "Il y a suspicion d'une blessure assez grave au genou. Je n'entrerai pas dans les détails parce que secret médical, mais, Antoine souffre. Il faut dire les choses comme elles sont", assure le sélectionneur, Fabien Galthié.

Le sélectionneur a même fait part de sa colère à l'égard des Irlandais après cette blessure. Les Bleus ont maintenant moins d'une semaine pour préparer sans leur capitaine la finale du tournoi face à l'Écosse.