Tour de France : Tadej Pogacar s'impose sur la 7e étape et conserve le maillot jaune

Et de deux pour Tadej Pogacar ! Le favori et maillot jaune du Tour de France s'est de nouveau imposé vendredi dans la septième étape, en haut de la Super Planche des Belles Filles, dans le massif vosgien. Un deuxième succès de suite après son triomphe jeudi à Longwy en Meurthe-et-Moselle.

Pogacar a devancé cette fois de peu le Danois Jonas Vingegaard, deuxième du Tour de France en 2021. Pour remporter la première arrivée au sommet de l'épreuve, le tenant du titre a dû s'employer face au Scandinave, qu'il a débordé dans les derniers mètres de la montée, sur la partie non goudronnée.

35 secondes d'avance sur Vingegaard

Deux ans après avoir renversé le Tour 2020 à son profit dans un contre-la-montre mémorable, Pogacar a de nouveau gagné dans la station de la Haute-Saône, qui accueillera le 31 juillet la conclusion du Tour de France féminin. Derrière les deux premiers du Tour 2021, un autre Slovène, Primoz Roglic, a pris la troisième place, à 12 secondes, devant l'Allemand Lennard Kämna, rattrapé à 80 mètres de la ligne. "Ç'a été un très gros combat, à la fin c'était vraiment très dur. Je me suis battu jusque sur la ligne d'arrivée et au final tout est parfait : j'ai le maillot jaune et déjà deux victoires d'étape. C'est vraiment incroyable", savourait Pogacar après la course.

Le Britannique Geraint Thomas et le Français David Gaudu ont limité la perte de temps, à moins de 20 secondes par rapport à Pogacar. Dans cette étape ensoleillée de 176,5 kilomètres, les rescapés d'une échappée lancée de loin, à 125 kilomètres de l'arrivée, ont abordé la montée finale avec une avance limitée à moins d'une minute et demie en raison de la poursuite longtemps conduite par l'équipe de Pogacar.

Au classement général, Pogacar a porté son avantage sur Vingegaard à 35 secondes. Geraint Thomas, troisième, est pointé à 1 min et 10 secondes. Le Slovène, 23 ans, compte désormais huit succès d'étape dans le Tour dont il a remporté à deux reprises le classement final (2020 et 2021).