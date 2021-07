Tour de France : le doublé pour Pogacar, la dernière étape pour Van Aert

Il n'a que 22 ans mais il entre déjà au panthéon du cyclisme. Tadej Pogacar, impressionnant de facilité depuis le départ, a remporté son deuxième Tour de France de suite, dimanche à Paris. Le Slovène de l'équipe UAE Emirates, largement au-dessus de tous ses rivaux, décroche aussi le maillot du meilleur grimpeur et de celui de meilleur jeune, comme un symbole de son implacable (et parfois écœurante) domination.

L'autre grand bonhomme de cette 21e et dernière journée de course est le Belge Wout Van Aert, vainqueur au sprint sur les Champs-Elysées. Le Belge de l'équipe Jumbo-Visma, à la polyvalence impressionnante, enlève ainsi sa troisième victoire d'étape sur l'édition 2021, après celles du Mont Ventoux et le chrono de samedi. Van Aert a notamment devancé Mark Cavendish, troisième, et qui n'a donc pas réussi à battre le record d'Eddy Merckx (34 victoires d'étape pour tous les deux). Le Britannique de 36 ans se console avec le maillot vert du meilleur sprinteur, le seul qui a échappé au glouton Tadej Pogacar.

Wout van Aert s'impose sur les Champs-Elysées !



Parfaitement emmené par Mike Teunissen, Wout van Aert résiste au retour de Jasper Philipsen et Mark Cavendish pour remporter une 3e étape sur ce #TDF2021pic.twitter.com/LGavP2IlDD — France tv sport (@francetvsport) July 18, 2021

Un écart de plus de cinq minutes sur le deuxième, le Danois Jonas Vingegaard

Au classement final, Pogacar devance nettement le Danois Jonas Vingegaard et l'Equatorien Richard Carapaz, présents pour la première fois sur le podium. L'écart entre les deux premiers, supérieur à cinq minutes, est même le plus important depuis 2014 et le succès de l'Italien Vincenzo Nibali.

S'il maintient un tel niveau, le Slovène peut donc légitimement ambitionner le record de cinq victoires sur la Grande Boucle, et ainsi rejoindre les plus grandes légendes du cyclisme. Eddy Merckx, le plus illustre d'entre eux, décrit un "coureur d'exception", qui est "prêt à gagner encore d'autres Tours de France". Tadej Pogacar, qui est également capable de s'imposer sur des courses d'un jour (vainqueur de la classique Liège-Bastogne-Liège cette année), a tout pour devenir le nouveau "Cannibale".