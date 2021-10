Cyclisme : Tadej Pogacar vainqueur du Tour de Lombardie, son deuxième Monument

Plus rien ne l'arrête. Déjà vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en avril et du Tour de France en juillet, Tadej Pogacar a ajouté le Tour de Lombardie à son prestigieux palmarès ce samedi, à seulement 23 ans. Après un numéro de 35 kilomètres, Pogacar a devancé l'Italien Fausto Masnada (Deceuninck Quick-Step) au sprint, dans les rues de Bergame. Julian Alaphilippe, le premier Français, a terminé 6e.

"Cette victoire est particulière"

Lancé dans un effort en solitaire à 35km de l'arrivée de ce Tour de Lombardie, Tadej Pogacar a finalement devancé Fausto Masnada au sprint. "C'est juste fou de terminer la saison comme ça !", a réagi le Slovène après sa victoire, son deuxième Monument de la saison, en plus du tour du France. "Quand j'ai attaqué, je pensais que d'autres viendraient avec moi mais la course a été dure. J'étais au courant du retour de Masnada dans la descente, il y avait des parties techniques et il connaît très bien ces routes. Heureusement, ce n'était pas le meilleur sprinteur. Pour moi, toutes les victoires sont importantes mais celle-ci est particulière parce que je rêve depuis longtemps de gagner la Lombardie."

Julian Alaphilippe salue la performance de son équipe

Grand favori de ce Tour de Lombardie, Julian Alaphilippe s'est fait piéger dans le final de la course. Longtemps aidé par son équipe, le champion du monde a fini par payer la présence de son coéquipier Fausto Masnada dans le duo de tête. "Cela s’est plutôt bien passé car voilà, on était toujours représentés à l’avant jusque dans le final. On a senti que vraiment la course était de plus en plus dure donc on a durci. Mais après c’était un peu sauve qui peut, a déclaré Julian Alaphilippe au micro de Eurosport. On se retrouve devant avec Joao Almeida et Fausto Masnada. Toute l’équipe a fait un super boulot. Fausto s’est retrouvé devant mais il a fait un super travail avant. On ne savait pas trop ce que cela allait donner. Finalement on a décidé de jouer sa carte à fond et puis voilà il fait deuxième derrière Pogacar. C’est déjà pas mal." Julian Alaphilippe, double champion du monde, termine finalement 6e, devant David Gaudu (7e) et Romain Bardet (8e).