Tour de France : Pour Virenque, "on va rentrer dans le vif du sujet avec les étapes de montagne"

Après la victoire vendredi de Yves Lampaert, pour la première étape du Tour de France, l'ancien cycliste professionnel et consultant d'Europe 1 Richard Virenque a partagé ses premières impressions pour cette édition 2022. Si tous les favoris sont bien présents, il faudra encore un peu patienter avant de voir les cyclistes français qui devraient se démarquer lors des étapes de montagne.

L'étape attendue des pavés mercredi prochain

"Pour les coureurs français, il va falloir attendre une petite semaine pour qu'on rentre dans le vif du sujet de ce Tour de France : la montagne", a expliqué Richard Virenque.

Car après le Danemark jusqu'à dimanche, le Tour se poursuivra mardi prochain dans le nord de la France, avec une étape entre Dunkerque et Calais, puis mercredi avec une course entre Lille et Arenberg. "Durant cette étape des pavés, il va falloir être vigilant et bien scruter la météo", prévient l'ancien cycliste. "Parce que si la météo est pluvieuse, rouler sur des pavés mouillés avec de la boue, ce n'est pas facile, d'autant plus lorsqu'on est à 50 ou 60 kilomètres à l'heure. Si cette étape devrait être sympa à regarder pour les spectateurs, elle le sera moins pour les coureurs. Même les meilleurs ne sont pas à l'abri d'une chute".

L'objectif sera donc de passer cette étape des pavés, très attendue, sans embûche. En attendant, les coureurs poursuivront dimanche le tour du côté du Danemark, avec une troisième étape entre Vejle et Sonderborg.