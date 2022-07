Tour de France : le Belge Wout van Aert toujours en jaune après la 3e étape

Un sprint très indécis a tourné à l'avantage du Néerlandais Dylan Groenewegen, de l'équipe BikeExchange, qui s'est adjugé la troisième étape du Tour de France, dimanche à Sönderborg, pour l'ultime journée danoise devant une foule de spectateurs. Le Belge Wout van Aert, de l'équipe Jumbo, deuxième pour la troisième fois de suite, a conservé le maillot jaune de leader après cette étape de 182 kilomètres.

Dernière étape avant le transfert vers la France

Groenewegen a devancé d'un boyau van Aert, tandis que le Belge Jasper Philipsen a pris la troisième place devant le Slovaque Peter Sagan, apparemment mécontent de ne pas avoir trouvé l'ouverture. Les quatre hommes ont terminé presque sur la même ligne alors que le vainqueur du premier sprint, le Néerlandais Fabio Jakobsen, dont l'équipe a été omniprésente, s'est retrouvé enfermé dans ce sprint.

Par coïncidence, le succès a couronné le coureur à l'origine de la grave chute de Jakobsen au Tour de Pologne 2020. Groenewegen avait été suspendu ensuite pendant neuf mois. Le Néerlandais, qui est âgé de 29 ans, a enlevé son cinquième succès d'étape dans le Tour, qu'il n'avait plus couru depuis 2019. Il a porté à 62 son total de victoires depuis ses débuts au plus haut niveau en 2016.

Pour cette dernière étape au Danemark avant le transfert en France, la course s'est transformée longtemps en une longue parade entre deux haies serrées de spectateurs qui ont fêté le local Magnus Cort Nielsen, porteur du maillot à pois de meilleur grimpeur, puis le peloton.

Prochaine course mardi entre Dunkerque et Calais

Le coureur danois, déjà échappé la veille, s'est isolé dès le premier kilomètre pour ouvrir la route avec une avance qui a culminé à six minutes. Il s'est offert une balade inoubliable de quelque 130 kilomètres, pour cette incursion inédite du Tour dans son pays, devant un peloton mené par les principales équipes des sprinteurs des équipes Quick-Step, Lotto, BikeExchange et Alpecin.

Après la course, les coureurs ont prévu de rejoindre l'aéroport de Sönderborg, une localité située à proximité de la frontière allemande, pour rejoindre le nord de la France par avion. La course reprendra mardi pour la quatrième étape dans les monts du Boulonnais, entre Dunkerque et Calais.