Tour de France : "J’ai encore la musique du protocole en tête", explique Romain Feillu

INTERVIEW

À la suite de la 3ème étape du Tour 2008 (St-Malo-Nantes), remportée par Samuel Dumoulin, Romain Feillu s’empare du Maillot jaune à la vieille d'un contre-la-montre de 29,5 km autour de Cholet. Il vit alors l’un des séjours en jaune les plus brefs, 40 minutes et 43 secondes, soit un peu plus que le recordman du genre Patrick Sercu en 1974 (11 minutes sur le contre-la-montre par équipes à Harelbeke, long de 9 km) et que son compatriote Philippe Gilbert en 2011 (25 minutes sur le contre-la-montre par équipes des Essarts, 23 km).

Romain Feillu s'empare du Maillot jaune sur le Tour 2008 :

"C’est franchement merveilleux, j’ai la musique du protocole en tête encore, où je pensais à Miguel Indurain (quintuple vainqueur du Tour) qui était mon idole quand j’étais petit", se souvient Romain Feillu au micro d'Europe 1. "Voilà, c’était magnifique. J’ai la combi de chrono, puis celui du protocole et un petit maillot d’échauffement qui sont dans le dressing, pas encore encadrés. J’ai aussi le vélo avec lequel j’avais couru à l’époque, que j’ai gardé, qui est dans mon grenier mais là, avec peut-être la retraite, je vais mettre tout sous vitrine. »

"Ça change pas mal de choses au niveau de la notoriété"

Comme beaucoup, Romain Feillu, qui s'apprête à mettre fin à sa carrière à la fin de la saison, reconnaît que le Maillot jaune change les choses. "On ne passe pas de l’anonymat à la célébrité car j’avais déjà gagné le Tour de Grande-Bretagne, Paris–Bourges, des courses comme ça. Mais là, le Tour, c’est la course la plus médiatisée du monde, donc c’est sûr que ça change pas mal de choses au niveau de la notoriété, des contrats qui arrivent, qui sont renégociés aussi, c’est tout plein de choses comme ça." Et ce Maillot jaune qui vous poursuit au fil des années… "Pour plein de gens, Romain Feillu, cela reste associé à la couleur jaune…"