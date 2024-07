Tour de France 2024 : Groenewegen s'impose avec ses lunettes «Batman»

Le coureur de l'équipe Jayco-AlUla devient le troisième sprinteur différent à s'imposer lors d'une arrivée massive après le Britannique Mark Cavendish la veille et l'Erythréen Biniam Girmay lundi. Placé tout à gauche de la route dans la dernière ligne droite, il a devancé le Belge Jasper Philipsen, toujours bredouille, et Biniam Girmay qui défend son maillot vert.

"Gagner signifie beaucoup pour moi"

Le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot jaune, malgré quelques sueurs froides lorsqu'il s'est retrouvé complètement isolé et privé d'équipiers lors d'un coup de bordure à mi-étape. "C'est un sentiment si agréable, je suis super heureux, surtout avec le maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules", a commenté Groenewegen, champion des Pays-Bas, qui remporte, à 31 ans, sa sixième victoire dans le Tour de France, la première depuis 2022.

"Hier, j'étais vraiment déçu de moi-même, je n'ai même pas sprinté alors que l'équipe avait si bien travaillé. Gagner signifie beaucoup pour moi. Le plateau est tellement fort." Si on élargit à l'année 2023, ce sont même les six derniers sprints massifs sur le Tour de France qui ont désormais été remportés par six coureurs différents.

L'an passé, Mads Pedersen s'était imposé à Limoges, Jasper Philipsen à Moulins et Jordi Meeus à Paris. La déception vaut cette année surtout pour Philipsen, vainqueur de quatre étapes et maillot vert l'année dernière, qui finit une nouvelle fois deuxième comme la veille.