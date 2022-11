Tirage de la Ligue des champions : Real, Bayern, City... Le PSG face à un mastodonte européen ?

Le verdict va tomber pour le Paris Saint-Germain. À la mi-journée, le club parisien connaîtra son adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid... Il y a beaucoup de possibilités pour les Parisiens, beaucoup de grosses écuries et donc de grandes chances d’avoir une affiche de rêve. Mais qui dit affiche de rêve dit rencontres compliquées.

Le tirage au sort s'effectuera lundi à midi à Nyon, en Suisse. Le PSG aura une tâche plus difficile que prévue. Les hommes de Christophe Galtier ont terminé deuxièmes de leur poule derrière le Benfica Lisbonne à cause de la différence de cartons jaunes. Une première dans l'histoire de la Ligue des champions.

"Souvent, des seconds qui étaient sur des tirages difficiles ont pu se qualifier"

Les Parisiens affronteront une équipe ayant terminé en tête de sa poule, ce qui veut dire qu'un gros duel les attend. Mais l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier ne dramatise pas. "On va tomber sur un gros mais peut-être qu'un gros va tomber sur un gros aussi. On n'a pas fini premier avec des circonstances incroyables, mais c'est comme ça. Mais l'histoire de la Champion's League vous montre que souvent, des seconds qui étaient sur des tirages difficiles ont pu se qualifier et il y a beaucoup plus que ce que l'on pense. On attend sereinement le tirage et quand l'heure viendra de la compétition, on s'y préparera du mieux possible pour être performant", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.

Parmi les adversaires potentiels du PSG, le Real Madrid, tenant du titre et bourreau des Parisiens l'année passée. Manchester City ou encore le Bayern Munich font office d'équipes à éviter. Une chose est sûre, les Parisiens recevront au match aller au mois de février, avant de se déplacer au mois de mars.