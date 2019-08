Tennis-Masters 1000 de Cincinnati : Federer éliminé en 8èmes, Pouille et Gasquet qualifiés pour les quarts

Le Suisse Roger Federer, n°3 mondial et vainqueur de 20 titres en Grand Chelem, a été éliminé en 8èmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati par le Russe Andrey Rublev, 70ème mondial, en deux sets (6-3, 6-4), jeudi. Federer, âgé de 38 ans, disputait son premier tournoi depuis sa mémorable finale à Wimbledon contre le Serbe Novak Djokovic, perdue au jeu décisif du 5ème set, après quasiment cinq heures de jeu 7-6[5], 1-6, 7-6[4], 4-6, 13-12[3].

La défaite la plus rapide de Federer

Federer, déjà couronné dans l'Ohio à sept reprises, a été cueilli à froid en étant mené 2-0 après avoir perdu sa première mise en jeu. À 4-1, le champion suisse aux 102 titres en carrière s'est un peu ressaisi et a réussi à marquer deux autres jeux avant de céder le premier set. Sur sa lancée, Rublev, âgé de 21 ans et vainqueur de son seul tournoi en carrière à Umag en 2017, a pris la première fois le service de Federer au 7ème jeu pour mener 4-3, puis 5-3. Si le Suisse est parvenu à conserver son dernier service, le jeune Russe, finaliste à Hambourg cette année, ne lui a laissé aucune chance de revenir et a conclu à sa première balle de match après seulement 62 minutes d'échanges, ce qui constitue la défaite la plus rapide jamais enregistrée par Federer dans sa carrière. Au prochain tour, Rublev affrontera l'homme en forme du moment, son compatriote Daniil Medvedev, 8ème joueur mondial et finaliste à Washington et à Montréal lors des deux dernières semaines.

Pouille solide vainqueur de Khachanov

De son côté, Lucas Pouille (31ème mondial) a réussi la performance d'éliminer le Russe Karen Khachanov (9ème) après avoir pourtant perdu le premier set (6-7[3], 6-4, 6-2). Pouille aura pour adversaire le Serbe Novak Djokovic, n°1 mondial, vainqueur de l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 53ème à l'ATP (6-3, 6-4). Et ils seront deux joueurs français en quarts de finale puisque plus tôt dans la journée, Richard Gasquet, 56ème mondial, a battu l'Argentin Diego Schwartzman (24ème), en deux manches (7-6[6], 6-3). Gasquet affrontera au prochain tour l'Espagnol Roberto Bautista, 11ème joueur mondial. Enfin, Adrian Mannarino a été éliminé par le Belge David Goffin (7-6[6], 6-2).