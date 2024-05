Roland-Garros : reverra-t-on Rafael Nadal au Grand Chelem parisien ?

Une dernière ovation pour un monstre, Rafael Nadal a peut-être dit adieu à Roland-Garros lundi. Forcément diminué après deux ans de galère, l’Espagnol n’avait pas les armes pour renverser l’homme en forme, Alexander Zverev, vainqueur en trois sets et un peu plus de trois heures de jeux. La fin d’une ère pour Irvine… "C’est très émouvant", a-t-elle confié au micro d'Europe 1. "Moi, je suis Rafa depuis que je suis tout gamin. J’ai payé très cher ma place, mais je suis très heureux d’avoir été là pour pouvoir dire au revoir à Rafa comme il se doit".

Quid de l'année prochaine ?

D’autres espèrent encore le convaincre de continuer à l’image d’Ilan et Yacha. "C’est trop dur pour nos petits cœurs donc là, on lui a dit, 'il ne faut pas s’arrêter'. Rafa, il peut revenir à tout moment, ici, c'est chez lui ! De toute façon, on y croit, on a pris nos places pour l’année prochaine". Nadal, lui, n’a pas voulu confirmer que c’était son dernier Grand Chelem parisien.

"Il y a un fort pourcentage pour que je ne revienne pas jouer ici à Roland-Garros, mais je ne peux pas le dire à 100%. J’espère être de retour sur ce court pour les Jeux olympiques qui me motivent beaucoup", a-t-il assuré après sa défaite. Les Jeux qui débuteront le 27 juillet, sur ses terres, ici même à Roland…