Tennis : victorieuse au Masters, Caroline Garcia de retour en France pour affronter les Pays-Bas

Elle aussi compte bien surfer sur la vague. La tenniswoman française Caroline Garcia entre en lice ce vendredi à la Billie Jean King Cup, l'ancienne Fed Cup au Portel, dans le Pas-de-Calais. Alors, pour être à la hauteur face aux Pays-Bas, la joueuse s'entraîne déjà. Sous les yeux Roger et Louise, des supporteurs et bénévoles de l'organisation du tournoi, la tenniswoman enchaînent ses premiers coups de raquette depuis triomphe au Masters.

"Ça va être sympa"

"La quatrième mondiale sur le cours de Portel, on ne voit pas ça tous les jours", plaisante Roger. Pour Louise, pas de doute, "il va y avoir de l'ambiance, surtout qu'il y a la possibilité de pouvoir accueillir pas mal de monde. Jusqu'à 3.500 spectateurs peuvent se déplacer ici, donc ça va être sympa".

À peine sacrée, Caroline Garcia n'a pas le temps de savourer sa victoire. La joueuse a dû rentrer rapidement des États-Unis pour se replonger dans ses entraînements avant la rencontre contre les Pays-Bas. Avec le tennis, on a souvent l'habitude de devoir digérer les choses assez vite", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Cette rencontre, c'est la dernière compétition de la saison et je vais essayer d'apporter toute l'énergie positive que j'ai de cette victoire au Master", poursuit Caroline Garcia.

Compenser la fatigue accumulée

Malgré le décalage horaire et la fatigue, la 4e mondiale inaugura cette nouvelle compétition. "D'avoir Caroline dans notre équipe, c'est un bonus énorme", confie Julien Benneteau, le capitaine de l'équipe de France. "Le moral et la tête vont très très bien parce qu'elle est pleine de confiance et pleine d'euphorie, ce qui est normal après cet exploit. On pense que ça peut compenser la fatigue physique qui s'est accumulée", explique-t-il.

Mais au Portel, l'enjeu sera de taille pour les Françaises : se maintenir dans l'élite mondiale du tennis féminin.