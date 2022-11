Masters WTA : pour Cédric Pioline, «le titre de Caroline Garcia est totalement mérité»

C'est indéniable, Caroline Garcia fait actuellement partie des meilleures joueuses du circuit WTA, si ce n'est la meilleure. Invité de l'émission Europe 1 Sport (chaque soir de 20 heures à 23 heures), Benoit Maylin est formel : "Depuis la mi-juin, c'est la numéro 1 mondiale si l'on regarde les points accumulés."

Et pour cause, à l’aube de Roland-Garros, à la fin du mois de mai dernier, elle flirtait même avec les portes du top 80, reléguée à la 79e place de la hiérarchie mondiale. Mais depuis la mi-juin, Caroline Garcia est transfigurée : 36 victoires pour neuf défaites, quatre titres et huit victoires face au Top 10.

"On la sent heureuse"

Cette renaissance soudaine, Caroline Garcia la doit avant tout à son mental d'acier. Arrivée sans son entraîneur, et donc de soutien psychologique, au Masters de Fort Worth, la joueuse française est revenue de loin après être passée au bord de l'élimination lors des matches de poules.

"En ce moment, elle est incroyable, elle m'épate", a réagi Cédric Pioline dans Europe 1 Sport, avant de poursuivre : "Son titre est totalement mérité. Elle joue un tennis incroyable, on la sent libérée. La confiance totale est là et ça se voit." L'ancien tennisman français pense même que "que ça va durer". Mais avant cela Caroline Garcia peut souffler. Ce Masters marquait la fin d'une saison riche en rebondissements. Le prochain rendez-vous pour la joueuse est fixée au 2 janvier à Auckland, pour le début de la saison 2023.