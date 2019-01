Tennis : deux joueurs professionnels interpellés pour des soupçons de matches truqués

Jules Okala, 21 ans et Mick Lescure, 25 ans, ont tous deux été interpellés lundi matin en marge de la 19ème édition des Internationaux de tennis de Bressuire, dans les Deux-Sèvres, auxquels ils devaient participer en double. Les deux joueurs professionnels sont soupçonnés d'être impliqués dans une vaste affaire de corruption sportive, rapporte L'Equipe.

Une affaire de corruption mondiale. L'enquête du Service central des Courses et de Jeux (SCCJ) de la police judiciaire aurait pour point de départ un Arménien vivant en Belgique, actuellement détenu. Celui-ci misait en ligne, avec des complices, sur les résultats de matches pour lesquels il avait lui-même approché les joueurs. Cette affaire de corruption concernerait au total 127 joueurs professionnels du monde entier.

Deux joueurs français présumés impliqués. Jules Okala (381ème joueur mondial à son meilleur classement en 2016) et Mick Lescure (487ème en 2017) sont ainsi soupçonné d'avoir touché des milliers d'euros. Ils sont soupçonnés d'avoir perdu des sets sur des scores précis entre 2015 et 2018, en France et à l'étranger. Placé en garde à vue mardi, Jules Okala a été auditionné dans l'après-midi et doit être de nouveau entendu mercredi.

Dans La Nouvelle République, le président du Tennis-club Bressuire a tenu à rassurer le public de la compétition en affirmant que cette affaire judiciaire n'"affectait pas la qualité du tournoi".