Tennis : après sa blessure, la course contre-la-montre de Novak Djokovic pour participer aux JO

Un petit morceau de ménisque : voilà ce qui a été retiré à Novak Djokovic ce mercredi. Le Serbe, qui va perdre sa couronne de numéro un mondial lundi, au profit de Jannik Sinner, a été opéré d’une lésion au ménisque médial du genou droit après sa blessure lors de son 8e de finale contre l’Argentin Francisco Cerundolo, à Roland-Garros.

Et si le joueur a déjà tiré un trait sur sa saison sur gazon et sur Wimbledon à la fin du mois de juin, Novak Djokovic rêve encore des Jeux olympiques de Paris. Car c'est le seul titre majeur qui manque à son palmarès gargantuesque : l’or olympique. Un affront pour un compétiteur de la trempe de Djokovic, lancé dans une course contre-la-montre pour réparer ce genou blessé.

Un retour à l'entraînement pas avant fin juin

"Il y a clairement un tic-tac qui s’est enclenché", explique Cédric Pioline, consultant tennis d’Europe 1. "Raisonnablement, à 37 ans, ce sera sa dernière olympiade. Mais comme quoi, tout va très vite dans le monde du tennis. Il y a six mois, il était sur le toit du monde, et depuis le début de l’année, il a du mal à gagner trois matches de suite", poursuit-il.

Novak Djokovic sait qu’il n’aura pas d’autre chance. C’est pourquoi il s’est résigné à faire cette opération qu’il voulait d’abord éviter. Une opération qui, pour François Rannou, professeur à l’hôpital Cochin, peut lui permettre d’espérer. "Je pense que cela se tente. Mais il faut vraiment un alignement des planètes : qu’il n’ait pas trop mal, que ça cicatrise bien, qu’il n’ait pas de fonte musculaire importante et qu’il puisse reprendre très vite" ses entraînements, souligne le spécialiste. Une reprise qui ne devrait pas intervenir avant la fin du mois de juin, au mieux.