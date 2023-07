Tennis : à Wimbledon, la mission impossible pour les adversaires de Novak Djokovic

Novak Djokovic semble une nouvelle fois intouchable. Titrée à l'Open d'Australie en janvier, sacré à Roland-Garros le mois dernier, le Serbe arrive à Londres en pleine confiance. Pour le consultant d'Europe 1 Cédric Pioline, finaliste à Wimbledon en 1997, il y a Djokovic et il y a le reste du monde. "Je crois qu'il y a pas grand monde en face de lui qui puisse faire figure d'épouvantail, même si Carlos Alcaraz a gagné son premier tournoi sur gazon. Finalement, est-ce que Novak Djokovic ne serait pas lui même son propre adversaire ?", philosophe-t-il.

Mission impossible pour les adversaires de Djokovic

Son propre ennemi mentalement, car Djokovic a encore rendez-vous avec l'histoire. Quadruple tenant du titre, sept fois vainqueur à Londres. Le Serbe peut égaler les huit succès du Suisse Roger Federer et augmenter son total de Grand Chelem à 24, deux de plus que Rafael Nadal. Pour ses concurrents, la mission semble impossible : battre celui qui n'a plus perdu depuis six ans à Wimbledon et depuis dix ans sur le court central du Grand Chelem londonien.