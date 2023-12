Super Ligue : la Cour de justice de l'UE tranche en faveur de la compétition contre l'UEFA

La Cour de justice de l'Union européenne a estimé jeudi que les règles de l'UEFA relatives à l'autorisation de compétitions de football, telles que la Super Ligue, dissidente de la Ligue des champions, étaient contraires au droit de la concurrence.

La juridiction précise cependant que le projet de Super Ligue, mené par plusieurs clubs parmi les plus riches, "ne doit pas pour autant être nécessairement autorisé", soulignant qu'elle se prononce de façon générale sur les règles de la FIFA et de l'UEFA et pas sur ce projet spécifique.

>> Plus d'informations à suivre...