SONDAGE - Selon vous, la France va-t-elle remporter l'Euro ?

Double lauréate du tournoi, en 1984 et 2000 et championne du monde en titre, l'équipe de France de Didier Deschamps figure naturellement parmi les favoris de l'Euro 2020 qui commence vendredi 11 juin. Mais va-t-elle pour autant remporter l'épreuve ? C'est la première question que nous vous posons avant le début de la compétition :

La France va-t-elle remporter l'#EURO2020 ? — Europe 1 (@Europe1) June 9, 2021

Pendant tout le tournoi, Europe 1 vous sondera, chaque jour via Twitter sur les sujets d'actualité en lien avec la compétition. Sur l'équipe de France, bien sûr, mais aussi sur les autres favoris, les surprises, les joueurs qui s'illustrent... Tous les soirs, à la fin de l'Europe 1 Football Club, Lionel Rosso vous posera la question du jour, à laquelle vous pourrez répondre sur Twitter ou notre site. Le lendemain soir, en début d'émission, chroniqueurs et invités débattront du sujet du sondage et de son résultat.

