SONDAGE - Euro 2020 : est-ce enfin l'année de la Belgique selon vous ?

Ils vont vouloir prendre leur revanche. Battus par la France en demi-finale de la Coupe du monde 2018 (1-0), les Belges commencent leur Euro samedi à 21 heures face à la Russie (groupe B). Et pour bon nombre d'observateurs du ballon rond, c'est vraisemblablement la dernière occasion pour cette génération dorée - portée notamment par les milieux de terrain Kevin De Bruyne et Eden Hazard et l'attaquant Romelu Lukaku - de briller. Alors le numéro un du classement mondial de la Fifa, devant la France, tiendra-t-il son rang en remportant cette compétition ? C'est la question que nous vous posons avant leur entrer en lice :

#EURO2020 Est-ce enfin l'année de la Belgique selon vous ? — Europe 1 (@Europe1) June 11, 2021

