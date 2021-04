Six Nations féminin : les Bleues surclassent le pays de Galles (53-0)

Le XV de France féminin, pour son premier match de l'année, s'est promené contre le pays de Galles (53-0) samedi soir à Vannes (Morbihan), lors de la première journée du Tournoi des six nations. Après ce succès huit essais à zéro face aux dernières de l'édition 2020, les Bleues prennent la tête de leur poule et joueront un match décisif le 17 avril en Irlande pour l'accession à la finale. Le Tournoi, qui avait été reporté en raison du contexte sanitaire, se déroule dans un format inédit et condensé cette année avec trois rencontres pour chaque équipe au lieu de cinq. Dans la fraîcheur du stade de la Rabine, les "Affamées" - surnom des Françaises - n'ont fait qu'une bouchée des Galloises, en leur mettant une pression intense dans les duels et grâce à des contre-attaques tranchantes.

21-0 en 15 minutes

Au bout d'un quart d'heure, les Bleues menaient déjà 21 à 0 grâce à un triplé de l'ailière Caroline Boujard et à la botte de la demi de mêlée Pauline Bourdon (13 points). Après 35 minutes de jeu, le bonus offensif était acquis grâce à un quatrième essai construit par le paquets d'avants et conclu par la talonneuse Agathe Sochat. Seul bémol en première période: la sortie sur blessure de l'ailière Marine Ménager, touché à la cheville droite. La sélectionneuse Annick Hayraud a dû se passer de plusieurs joueuses, dont la soeur jumelle de Marine Ménager, la troisième ligne Romane Ménager, qui ont privilégié l'équipe de France à sept et disputaient samedi un Tournoi à Dubaï.

Mais les absences ne se sont pas trop senties. Hayraud a même pu lancer l'arrière néophyte Emilie Boulard (21 ans), qui s'est aussi offert son premier essai international, à la place de Jessy Trémoulière, élue meilleure joueuse de la décennie en décembre. Trémoulière est néanmoins rentrée après la blessure de Marine Ménager. En seconde période les Bleues ont ajouté quatre essais, dont un doublé de la N.8 Emeline Gros.

Les Galloises ont un statut amateur

Les Galloises, qui ont encore un statut amateur, n'avaient déjà pas pesé lourd contre les Françaises, semi-professionnelles, l'an passé à Cardiff (50-0). Alors que, chez les messieurs, Alun Wyn Jones et ses coéquipiers ont remporté le Tournoi, leurs homologues féminines tenteront, elles, d'éviter une nouvelle cuillère en bois. Le duel avec l'Irlande, dans deux semaines, s'annonce moins aisé pour les Françaises mais n'a rien d'insurmontable. Il faudra l'emporter pour s'offrir un "crunch" le 24 avril en finale. Les Anglaises, qui ont étrillé l'Ecosse (52-10), visent elles un troisième titre d'affilée après les Grands Chelems de 2019 et 2020.